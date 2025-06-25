Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:09, 25 июня 2025Мир

Трамп пообещал хорошенько врезать Рютте

Трамп пообещал хорошенько ударить Рютте, если тот думает о нем плохо
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал хорошенько ударить назвавшего его «папочкой» генерального секретаря НАТО Марка Рютте, если тот думает о нем плохо. Слова американского лидера приводит издание Newsweek.

«Я ему нравлюсь, я думаю, я ему нравлюсь. Если нет, я дам вам знать и сильно ударю его, хорошо? Он сделал это очень ласково. "Папочка, ты мой папочка"», — сказал глава Белого дома.

Ранее Рютте, комментируя высказывания Трампа о конфликте между Ираном и Израилем, в шутливой форме сравнил его с отцом, которому пришлось вмешаться в конфликт детей. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы они прекратили», — сказал генсек НАТО.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским

    Валя Карнавал показала часы за миллионы рублей

    Беспилотник ВСУ взорвался на территории российского предприятия

    Напавшим на российских военных в Чечне членам банды Басаева вынесли суровый приговор

    В России возмутились изображением храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов

    Трамп пообещал хорошенько врезать Рютте

    Обвиняемому в теракте в Москве бойцу ММА запросили пожизненный срок

    У Винокура нашли долг за мусор

    В одном из ведущих российских вузов выявлена крупная преступная схема

    Россиянин пожарил яичницу на раскаленной от солнца земле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости