Трамп пообещал хорошенько врезать Рютте

Трамп пообещал хорошенько ударить Рютте, если тот думает о нем плохо

Президент США Дональд Трамп пообещал хорошенько ударить назвавшего его «папочкой» генерального секретаря НАТО Марка Рютте, если тот думает о нем плохо. Слова американского лидера приводит издание Newsweek.

«Я ему нравлюсь, я думаю, я ему нравлюсь. Если нет, я дам вам знать и сильно ударю его, хорошо? Он сделал это очень ласково. "Папочка, ты мой папочка"», — сказал глава Белого дома.

Ранее Рютте, комментируя высказывания Трампа о конфликте между Ираном и Израилем, в шутливой форме сравнил его с отцом, которому пришлось вмешаться в конфликт детей. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы они прекратили», — сказал генсек НАТО.