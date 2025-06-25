Генсек НАТО назвал Трампа папочкой

Генсек НАТО Рютте, комментируя конфликт Ирана и Израиля, назвал Трампа папочкой

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о конфликте между Ираном и Израилем, в шутливой форме назвал американского лидера «папочкой». Об этом сообщает Reuters.

«Они [Иран и Израиль] подрались, как двое детей на школьном дворе. Дайте им 2–3 минуты, тогда их будет легче остановить», — заявил Трамп.

В ответ на это генсек НАТО сравнил Трампа с папочкой, которому пришлось вмешаться в конфликт детей. «А потом папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы они прекратили», — сказал он.

Ранее президент США сравнил недавние удары по ядерным объектам Ирана с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки в ходе Второй мировой войны. «Я не хочу приводить в пример Хиросиму, не хочу приводить в пример Нагасаки, но по сути это было то же самое — это положило конец войне», — отметил американский лидер.