Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:51, 25 июня 2025Мир

Генсек НАТО назвал Трампа папочкой

Генсек НАТО Рютте, комментируя конфликт Ирана и Израиля, назвал Трампа папочкой
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о конфликте между Ираном и Израилем, в шутливой форме назвал американского лидера «папочкой». Об этом сообщает Reuters.

«Они [Иран и Израиль] подрались, как двое детей на школьном дворе. Дайте им 2–3 минуты, тогда их будет легче остановить», — заявил Трамп.

В ответ на это генсек НАТО сравнил Трампа с папочкой, которому пришлось вмешаться в конфликт детей. «А потом папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы они прекратили», — сказал он.

Ранее президент США сравнил недавние удары по ядерным объектам Ирана с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки в ходе Второй мировой войны. «Я не хочу приводить в пример Хиросиму, не хочу приводить в пример Нагасаки, но по сути это было то же самое — это положило конец войне», — отметил американский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским

    «Лунный» медведь попал в объектив фотоловушки в российском заповеднике

    Китов-убийц заметили за использованием водорослей в неочевидных целях

    Бывший капитан сборной России подписал контракт с иностранным клубом

    Зеленского обвинили в помощи сбежать с Украины совладельцу «Квартала 95»

    Банк России опустил курсы доллара и евро

    Из ЛДПР исключили главу думского комитета по труду Нилова

    Трамп ответил на вопрос о новой помощи Украине

    В СПЧ раскритиковали Рогозина за угрозы участникам КВН из-за шутки

    Предотвращены новые попытки ВСУ ударить по России с воздуха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости