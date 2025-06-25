Трамп вспомнил о Хиросиме и Нагасаки в контексте Ирана

Трамп сравнил удары по ядерным объектам Ирана с Хиросимой и Нагасаки

Президент США Дональд Трамп сравнил недавние удары по ядерным объектам Ирана с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки в ходе Второй мировой войны. Об этом он заявил на саммите НАТО в Гааге, сообщает Financial Times.

«Я не хочу приводить в пример Хиросиму, не хочу приводить в пример Нагасаки, но по сути это было то же самое — это положило конец войне… Если бы мы не уничтожили [ядерные объекты], они бы воевали прямо сейчас», — сказал американский лидер.

При этом Трамп отверг сообщения разведки о том, что атака оказалась малозначительной.

Ранее CNN со ссылкой на доклад разведки сообщили, что удары США не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы Ирана, а лишь «отбросили» ее развитие на месяцы.

В ночь на воскресенье, 22 июня, Военно-воздушные силы (ВВС) США ударили по Ирану. Ключевыми целями стали три ядерных объекта — в Фордо, Исфахане и Натанзе. При атаке были использованы стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы.

