«Сброшен полный боезапас бомб». Трамп заявил, что самолеты США атаковали три ядерных объекта в Иране

Трамп: Самолеты США атаковали три ядерных объекта в Иране, включая Фордо

США ударили по трем ядерным объектам Ирана, заявил в своей соцсети Truth Social американский лидер Дональд Трамп.

Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана Дональд Трамп президент США

Ранее издание The New York Times писало, что шесть американских бомбардировщиков B-2 Spirit военно-воздушных сил (ВВС) США вылетели с базы Уайтмен в штате Миссури на военно-воздушную базу Андерсен на острове Гуам в Тихом океане. Представители администрации Трампа на тот момент комментировать ситуацию отказались.

США сбросили на ядерный объект в Фордо полный боезапас бомб

Американский лидер уточнил, что ВВС США сбросили на ядерный объект в Фордо полный боезапас бомб.

На основной объект в Фордо был сброшен полный боезапас бомб. В мире нет других военных, которые могли бы сделать это Дональд Трамп президент США

Ранее сообщалось, что в США описали два сценария бомбардировок ядерного бункера в Иране. Защищенный ядерный подземный объект в Фордо в Иране способны разбомбить два самолета — B-2 Spirit или C-130 Hercules.

Согласно данным The Wall Street Journal (WSJ), у США есть всего одно оружие, способное совершить успешную атаку на подобный объект. Это противобункерная бомба GBU-57 весом 13,6 тонны. Однако она действует лишь на глубину 60 метров, в то время как объект расположен на глубине 90 метров, а все, что сверху, — это скальная порода.

Уранообогатительный завод в Фордо — подземный ядерный объект, который расположен в горных тоннелях неподалеку от иранского города Кум. Завод является одним из наиболее защищенных объектов ядерной инфраструктуры страны.

Трамп призвал к миру после атак ВВС США

Трамп призвал к миру после атаки американских самолетов на ядерные объекты Ирана.

Все самолеты благополучно возвращаются домой. Сейчас настало время для мира! Дональд Трамп президент США

Позднее Трамп назвал удары по Ирану историческим моментом для США, Израиля и мира.

Это исторический момент для США, Израиля и всего мира. Иран должен согласиться прекратить эту войну Дональд Трамп президент США

Как отмечает CNN со ссылкой на источник, Дональд Трамп надеется, что удар США по объектам в Иране «стимулирует дипломатию» сообщает. Уточняется, что новых ударов президент США на данный момент не планирует.

В свою очередь портал Axios пишет, что решение Трампа присоединиться к ударам Израиля по ядерным объектам Ирана знаменует собой историческую эскалацию на Ближнем Востоке.

После атаки Белый дом уведомил ведущие телекомпании США о предстоящем обращении президента к нации.

Администрация Трампа заранее уведомила Израиль об ударах по Ирану

Израильский чиновник заявил, что администрация президента США заранее уведомила Израиль о предстоящих ударах американских самолетов по Ирану, сообщил портал Axios.

В дни, предшествовавшие удару, глава Белого дома и его команда все больше убеждались в том, что дипломатия исчерпала себя и что для ликвидации ядерной программы Ирана потребуются военные действия, говорится в публикации.

Трамп, теперь убежденный, что никакая сделка невозможна, похоже, продвинулся вперед с военным вариантом, которого он когда-то надеялся избежать Axios

Атака, произошедшая в девятую ночь столкновения между Израилем и Ираном, может спровоцировать ответные действия Тегерана против американских войск и военных объектов по всему региону, пишет портал.

Удар США по Ирану назвали смертельным для ядерной программы

Израильский чиновник сообщил журналисту Моти Кастелю, что атака США по иранским объектам «это смертельный удар по ядерной программе».

Полное уничтожение всех ядерных объектов, предназначенных для производства ядерного оружия израильский чиновник

Трамп после атаки запостил в Truth Social скриншот из OSINT-аккаунта. Подпись гласит: «Фордо больше не существует».