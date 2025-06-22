Решение Трампа атаковать Иран назвали исторической эскалацией на Ближнем Востоке

Axios назвал решение Трампа атаковать Иран исторической эскалацией

Портал Axios назвал решение президента США Дональда Трампа присоединиться к ударам Израиля по ядерным объектам Ирана исторической эскалацией на Ближнем Востоке.

«Решение Трампа напрямую вмешаться в поддержку усилий Израиля по демонтажу ядерной программы Ирана знаменует собой историческую эскалацию на Ближнем Востоке», — говорится в материале.

Это вмешательство сопряжено с рисками и неопределенностью, и Трамп и многие его предшественники стремились его избежать, в том числе посредством дипломатии с Ираном, отметили журналисты.

Американский лидер ранее сообщил, что ВВС США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Политик подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называет «основным объектом» операции.

