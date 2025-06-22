В США раскрыли ожидания Трампа от Ирана

CNN: Трамп не планирует дополнительных ударов по Ирану и надеется на переговоры

Президент США Дональд Трамп пока не планирует наносить новые удары по территории Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным журналистов, Трамп надеется, что после американских ударов по ядерным объектам Тегеран согласится вернуться за стол переговоров и «завершить эту войну». Хотя американский лидер ожидает увидеть новые дипломатические усилия, военные США готовы встретить ответный удар Ирана.

Трамп заявил, что США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который американский лидер назвал «основным объектом» операции.

