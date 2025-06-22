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04:11, 22 июня 2025Мир

В США раскрыли ожидания Трампа от Ирана

CNN: Трамп не планирует дополнительных ударов по Ирану и надеется на переговоры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп пока не планирует наносить новые удары по территории Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным журналистов, Трамп надеется, что после американских ударов по ядерным объектам Тегеран согласится вернуться за стол переговоров и «завершить эту войну». Хотя американский лидер ожидает увидеть новые дипломатические усилия, военные США готовы встретить ответный удар Ирана.

Трамп заявил, что США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который американский лидер назвал «основным объектом» операции.

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