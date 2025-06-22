Трамп назвал удары США по Ирану историческим моментом

Трамп назвал удары по Ирану историческим моментом для США, Израиля и мира

Президент США Дональд Трамп прокомментировал удары по Ирану. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп назвал удары по Ирану историческим моментом для США, Израиля и мира.

«Это исторический момент для США, Израиля и всего мира. Иран должен согласиться прекратить эту войну», — подчеркнул он.

Ранее Трамп призвал к миру после атаки американских самолетов на ядерные объекты Ирана. «Все самолеты благополучно возвращаются домой. Сейчас настало время для мира!» — отметил он.

Трамп заявил, что США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который американский лидер назвал «основным объектом» операции.

