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03:36, 22 июня 2025Мир

Трамп назвал удары США по Ирану историческим моментом

Трамп назвал удары по Ирану историческим моментом для США, Израиля и мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал удары по Ирану. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп назвал удары по Ирану историческим моментом для США, Израиля и мира.

«Это исторический момент для США, Израиля и всего мира. Иран должен согласиться прекратить эту войну», — подчеркнул он.

Ранее Трамп призвал к миру после атаки американских самолетов на ядерные объекты Ирана. «Все самолеты благополучно возвращаются домой. Сейчас настало время для мира!» — отметил он.

Трамп заявил, что США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который американский лидер назвал «основным объектом» операции.

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