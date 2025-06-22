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03:03, 22 июня 2025Мир

Трамп призвал к миру после атаки американских самолетов на ядерные объекты Ирана

Трамп после атаки ВВС США на ядерные объекты Ирана: Настало время для мира
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал к миру после атаки американских самолетов на ядерные объекты Ирана.

«Все самолеты благополучно возвращаются домой. Сейчас настало время для мира!» — подчеркнул политик.

Трамп поздравил американских бойцов с успешной операцией, отметив, что в мире нет других военных, которые «могли бы сделать это».

Американский лидер сообщил, что ВВС США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Политик подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называет «основным объектом» операции.

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