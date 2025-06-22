В Израиле назвали атаку США по Ирану смертельным ударом по ядерной программе

Журналист Кастель: Удар США по Ирану стал смертельным для ядерной программы

Израильский чиновник сообщил журналисту Моти Кастелю, что атака США по иранским объектам «это смертельный удар по ядерной программе, передает израильский «14 канал».

«Полное уничтожение всех ядерных объектов, предназначенных для производства ядерного оружия», — заявил собеседник.

По словам источника, «американцы заранее проинформировали нас, как и мы проинформировали их перед нашей атакой».

Американский лидер Дональд Трамп ранее сообщил, что ВВС США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Политик подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называет «основным объектом» операции.