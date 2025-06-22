В США предупредили о готовящемся обращении Трампа к нации

NYT: Трамп может обратиться к нации после ударов по Ирану

Белый дом уведомил ведущие телекомпании США о предстоящем обращении президента страны Дональда Трампа к нации. Об этом написала газета The New York Times (NYT).

Тема и время выступления Трампа были неизвестны. Позже он сам объявил, что обратится к гражданам в 5 утра по Москве. Предполагается, что его заявление будет связано с ударом Военно-воздушных сил США (ВВС США) по ядерным объектам в Иране.

Ранее Трамп заявил, что США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который американский лидер назвал «основным объектом» операции.