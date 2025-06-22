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03:08, 22 июня 2025Мир

Администрация Трампа заранее уведомила Израиль об ударах по иранским ядерным объектам

Axios: Администрация Трампа заранее уведомила Израиль об ударах по Ирану

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Израильский чиновник заявил, что администрация президента США Дональда Трампа заранее уведомила Израиль о предстоящих ударах американских самолетов по Ирану. Об этом пишет портал Axios.

В дни, предшествовавшие удару, глава Белого дома и его команда все больше убеждались в том, что дипломатия исчерпала себя и что для ликвидации ядерной программы Ирана потребуются военные действия, говорится в публикации.

«Трамп, теперь убежденный, что никакая сделка невозможна, похоже, продвинулся вперед с военным вариантом, которого он когда-то надеялся избежать», — указали журналисты.

Американский лидер сообщил, что ВВС США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Политик подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называет «основным объектом» операции.

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