Администрация Трампа заранее уведомила Израиль об ударах по иранским ядерным объектам

Axios: Администрация Трампа заранее уведомила Израиль об ударах по Ирану

Израильский чиновник заявил, что администрация президента США Дональда Трампа заранее уведомила Израиль о предстоящих ударах американских самолетов по Ирану. Об этом пишет портал Axios.

В дни, предшествовавшие удару, глава Белого дома и его команда все больше убеждались в том, что дипломатия исчерпала себя и что для ликвидации ядерной программы Ирана потребуются военные действия, говорится в публикации.

«Трамп, теперь убежденный, что никакая сделка невозможна, похоже, продвинулся вперед с военным вариантом, которого он когда-то надеялся избежать», — указали журналисты.

Американский лидер сообщил, что ВВС США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Политик подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называет «основным объектом» операции.

