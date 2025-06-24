Разведка США оценила ущерб ядерной программе Ирана в результате ударов США

CNN: Удары США не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы Ирана

Удары США не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы Ирана, а лишь «отбросили» ее развитие на месяцы, передает CNN со ссылкой на доклад разведки.

Согласно данным, Пентагон оценил ущерб, нанесенный в результате атаки США. Как уточнили журналисты, первые выводы противоречат неоднократным заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что удары «полностью и окончательно уничтожили» иранские ядерные объекты.

Как указали специалисты, знакомые с докладом, запас обогащенного урана в Иране уничтожен не был, центрифуги в основном не тронуты. «США отбросили их максимум на несколько месяцев назад», — подчеркнули эксперты.

Ранее США атаковали три ядерных объекта в Иране, включая Фордо.