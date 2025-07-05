Ограничения на полеты ввели в двух столичных аэропортах

Росавиация: Ограничения на полеты введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Ограничения на полеты были введены в двух столичных аэропортах: Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — написал Кореняко.

Ранее ограничения на полеты были введены в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Уточнялось, это эту меру приняли для обеспечения безопасности.