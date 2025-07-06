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00:03, 6 июля 2025Россия

Атаку украинских БПЛА отразили еще в одном российском регионе

Губернатор Миляев: Система ПВО сбила еще 1 БПЛА в Тульской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Тульской областью. Об отражении атаки сообщил глава российского региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«В результате падения обломков БПЛА зафиксировано незначительное повреждение кровли частного дома. Пострадавших нет», — написал губернатор Тульской области.

Глава региона призвал жителей области быть бдительными.

Ранее стало известно, что система ПВО сбила 48 БПЛА самолетного типа в небе над рядом российских регионов. Уточняется, что попытка атаки была отражена в период с 13:50 до 19:00 мск.

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