Минобороны сообщило об отражении атаки БПЛА

Минобороны: Система ПВО сбила 48 БПЛА в ряде регионов

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 48 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над рядом российских регионов. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки была отражена в период с 13:50 до 19:00 по МСК.

Больше всего БПЛА (17) были сбиты в Брянской области, еще 11 дронов перехватили над территорией Орловской области. По пять беспилотников поразили еще в трех российских регионах: Смоленской и Калужской областях, а также в Московском регионе.

Также по два БПЛА сбили в Курской области и Республике Крым, а еще один — в Ярославской области.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что попытку атаки украинских беспилотников отразили в Тосненском районе.