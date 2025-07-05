Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:03, 5 июля 2025Россия

Атаку беспилотников ВСУ отразили в Ленобласти

Дрозденко: Попытку атаки беспилотников отразили в Тосненском районе Ленобласти
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетАтака БПЛА
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Кирилл Захаров / ТАСС

Попытку атаки украинских беспилотников отразили в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

БПЛА были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Воздушная опасность в регионе отменена.

На фоне атаки беспилотников в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково задержали более 50 рейсов. Также было опубликовано предупреждение о понижении мобильного сигнала.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили украинский беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подпольщик предрек «очень крупную атаку» по Украине

    Жители российского города сообщили о пролетавшем дроне и сняли его на видео

    В России ответили на заявление Эрдогана об отношениях Москвы и Баку

    Атаку беспилотников ВСУ отразили в Ленобласти

    Задержанного за мошенничество на 56 миллионов рублей Амиралиева доставили из зоны СВО

    Великобритания возобновит дипломатические отношения с одной страной

    США предрекли опасные последствия за один шаг против России

    Названа сумма выплаченной Смоловым компенсации за конфликт в «Кофемании»

    Россиянка описала отдых на Кубе фразой «отношение будто свинюшек кормят»

    Артемий Лебедев призвал брать пример с американцев в одном вопросе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости