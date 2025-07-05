Атаку беспилотников ВСУ отразили в Ленобласти

Дрозденко: Попытку атаки беспилотников отразили в Тосненском районе Ленобласти

Попытку атаки украинских беспилотников отразили в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

БПЛА были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Воздушная опасность в регионе отменена.

На фоне атаки беспилотников в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково задержали более 50 рейсов. Также было опубликовано предупреждение о понижении мобильного сигнала.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили украинский беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.