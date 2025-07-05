ПВО сбила летевший на Москву украинский беспилотник

Собянин: ПВО Минобороны сбила украинский беспилотник, летевший на Москву

Средства ПВО Минобороны России сбили украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Ранее сообщалось, что недалеко от аэродрома Кубинка в Подмосковье прогремел взрыв. По словам местного жителя, громкий хлопок произошел около 16:57 мск.

Первое сообщение о работе ПВО Собянин опубликовал около десяти утра, сообщив о ликвидации двух дронов. Еще один БПЛА, по его данным, сбили на подлете к Москве около 17 часов.