В небе над Московской областью прогремел взрыв

«Лента.ру»: Недалеко от аэродрома Кубинка в Подмосковье прогремел взрыв

Взрыв прогремел недалеко от поселка Новый Городок в районе аэродрома Кубинка в Московской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили очевидцы.

По словам местного жителя, громкий хлопок произошел около 16:57 в субботу, 5 июля.

«Со вчерашнего вечера мобильную связь глушат», — уточнил он.

Ранее об отражении атаки трех беспилотников на Москву сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Первое сообщение градоначальник опубликовал около 10 утра, сообщив о ликвидации двух дронов. Еще один БПЛА, по его данным, сбили на подлете к Москве около 17 часов.