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17:06, 5 июля 2025Россия

ВСУ атаковали российский регион дронами-камикадзе

Богомаз: ВСУ атаковали дронами-камикадзе Подлесные Новоселки в Брянской области
Вячеслав Агапов

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе Подлесные Новоселки в Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы региона, в ходе атаки был ранен сотрудник теробороны СГУП «ЦСН»Защита» Брянской области. Пострадавшего отвезли в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил Богомаз.

В ночь на 5 июля ВСУ попытались атаковать Москву с помощью БПЛА. Об отражении налета беспилотников сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Места, где именно сбивали дроны, не раскрыли.

В промежутке с 08:00 до 09:40 мск силы ПВО Минобороны также сбили по одному беспилотнику в небе над Нижегородской, Смоленской, Курской и Рязанской областями.

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