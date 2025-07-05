ВСУ атаковали российский регион дронами-камикадзе

Богомаз: ВСУ атаковали дронами-камикадзе Подлесные Новоселки в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе Подлесные Новоселки в Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы региона, в ходе атаки был ранен сотрудник теробороны СГУП «ЦСН»Защита» Брянской области. Пострадавшего отвезли в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил Богомаз.

В ночь на 5 июля ВСУ попытались атаковать Москву с помощью БПЛА. Об отражении налета беспилотников сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Места, где именно сбивали дроны, не раскрыли.

В промежутке с 08:00 до 09:40 мск силы ПВО Минобороны также сбили по одному беспилотнику в небе над Нижегородской, Смоленской, Курской и Рязанской областями.