Украина атаковала сразу пять российских регионов

Минобороны: Дроны ВСУ сбиты сразу над пятью регионами России

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты сразу над пятью регионами России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Речь идет о Нижегородской, Смоленской, Курской и Рязанской областях — над каждой из них было уничтожено по одному беспилотнику. Еще два дрона сбили над Московским регионом.

Все летательные аппараты были перехвачены в промежутке с 08:00 до 09:40 мск, отметили в Минобороны.

Ранее 5 июля в небе над Россией за час сбили 12 беспилотников ВСУ. Их уничтожили рано утром над Брянской, Рязанской, Новгородской и Орловской областями.