ВСУ выпустили больше десятка беспилотников по российским регионам

Минобороны: ВСУ выпустили по РФ 12 беспилотников за два часа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили больше десятка беспилотников по российским регионам. Об этом сообщает Минобороны в Telegram.

Дроны были сбиты в промежутке с 6:00 по 8:00 мск над Брянской, Рязанской, Новгородской и Орловской областями.

Речь идет о налете беспилотников самолетного типа, уточнили в министерстве. Такие летательные аппараты отличаются большой огневой мощью и дальним радиусом действия.

Утром 5 июля еще один беспилотник упал на крышу здания в Чувашии. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы сработали оперативно, прокомментировал инцидент глава республики Олег Николаев.