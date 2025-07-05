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07:39, 5 июля 2025Россия

Беспилотник ВСУ упал на крышу здания в Чувашии

Глава Чувашии Николаев: Украинский дрон упал на крышу пустующего здания
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / Global Look Press

Утром 5 июля беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на крышу пустующего здания Всероссийского научно-исследовательского института релестроения (ВНИИР) в Чебоксарах. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем официальном Telegram-аккаунте.

Губернатор подтвердил информацию об атаке дронов, которая была распространена ранее. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы сработали оперативно, добавил Николаев. Второй беспилотник повредил строящийся склад на Лапсарском проезде.

Власти республики держат ситуацию на полном контроле. Глава Чувашии в своем посте призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным данным.

Ранее стало известно, что вражеские дроны атаковали чувашскую республику дронами типа «Лютый». По словам местных жителей, перед этим было слышно около шести взрывов, один из которых звучал в районе деревни вблизи Чебоксар.

В июне глава региона Олег Николаев уже сообщал об ударах украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию ВНИИР. Тогда в целях обеспечения безопасности сотрудников работа на нем была остановлена.

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