ВСУ атаковали Чувашию дронами типа «Лютый»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Чувашию дронами типа «Лютый». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В регионе работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Как минимум один беспилотник был сбит над городом Чебоксары.

Telegram-канал Shot уточняет, что на подлете к столице республики было уничтожено несколько вражеских БПЛА. Перед этим было слышно около шести взрывов, один из которых в районе деревни, находящейся в десяти километрах от Чебоксар.

По предварительным сведениям, пострадавших и разрушений нет. Официальная информация от руководства Чувашии или от Минобороны РФ об инциденте не поступала.