Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:35, 5 июля 2025Россия

ВСУ атаковали Чувашию

ВСУ атаковали Чувашию дронами типа «Лютый»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Чувашию дронами типа «Лютый». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В регионе работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Как минимум один беспилотник был сбит над городом Чебоксары.

Telegram-канал Shot уточняет, что на подлете к столице республики было уничтожено несколько вражеских БПЛА. Перед этим было слышно около шести взрывов, один из которых в районе деревни, находящейся в десяти километрах от Чебоксар.

По предварительным сведениям, пострадавших и разрушений нет. Официальная информация от руководства Чувашии или от Минобороны РФ об инциденте не поступала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине сообщили о десятках «Гераней» над городом с авиабазой ВСУ

    Беспилотники ВСУ атаковали еще один российский город

    Раскрыты требования вымогателей к футболисту Смолову

    Марочко сообщил о взятии Купянска в охват

    В Германии раскрыли план Трампа по Украине и Европе

    Бывшие заключенные украинского батальона без вести пропали в Харьковской области

    Президент Румынии начал игнорировать звонки желающих обсудить проблемы граждан

    Российский дипломат сделал тревожный прогноз по Украине

    В США рассказали о вскрывшейся из-за конфликта на Украине проблеме

    ВСУ атаковали Чувашию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости