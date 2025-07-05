Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Чувашию дронами типа «Лютый». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В регионе работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Как минимум один беспилотник был сбит над городом Чебоксары.
Telegram-канал Shot уточняет, что на подлете к столице республики было уничтожено несколько вражеских БПЛА. Перед этим было слышно около шести взрывов, один из которых в районе деревни, находящейся в десяти километрах от Чебоксар.
По предварительным сведениям, пострадавших и разрушений нет. Официальная информация от руководства Чувашии или от Минобороны РФ об инциденте не поступала.