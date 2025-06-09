Глава Чувашии подтвердил атаку БПЛА на Чебоксары

Николаев: 2 БПЛА упали на территории АО «ВНИИР» в Чебоксарах

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) упали на территории АО «ВНИИР» в Чебоксарах. Информацию об этом подтвердил глава Чувашской Республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за падения дронов на предприятии в целях обеспечения безопасности сотрудников приостановлена работа.

«Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов — угрозы для людей нет», — написал Николаев.

Ранее момент атаки украинского беспилотного летательного аппарата по Чебоксарам попал на видео.