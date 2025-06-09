Момент атаки украинского БПЛА по Чебоксарам попал на видео

Shot: Момент атаки украинского БПЛА по Чебоксарам попал на видео

Момент атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по Чебоксарам попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Shot.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город дронами типа «Лютый». В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», украинские БПЛА атаковали предприятие компании ВНИИР (Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения) в Чебоксарах.

Ранее Вооруженные силы Украины попытались атаковать беспилотными летательными аппаратами Тамбовскую область.