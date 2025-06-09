ВСУ попытались атаковать беспилотниками российский регион

ВСУ попытались атаковать беспилотниками Тамбовскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Тамбовскую область. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны, слышны звуки двигателей в небе.

Как отметили очевидцы, жужжание и взрывы слышны в Жердевском муниципальном округе.

Ранее БПЛА Вооруженных сил Украины атаковал Успенский кафедральный собор в городе Рыльске. В результате атаки были повреждены колокольни, стекла, стены, двери и крыша собора.

До этого ВСУ нанесли удар по подстанции «Рыльск». В результате нарушения работы объекта света лишились Рыльский район, а также частично Глушковский и Кореневский районы Курской области.