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02:48, 9 июня 2025Россия

ВСУ попытались атаковать беспилотниками российский регион

ВСУ попытались атаковать беспилотниками Тамбовскую область
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Тамбовскую область. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны, слышны звуки двигателей в небе.

Как отметили очевидцы, жужжание и взрывы слышны в Жердевском муниципальном округе.

Ранее БПЛА Вооруженных сил Украины атаковал Успенский кафедральный собор в городе Рыльске. В результате атаки были повреждены колокольни, стекла, стены, двери и крыша собора.

До этого ВСУ нанесли удар по подстанции «Рыльск». В результате нарушения работы объекта света лишились Рыльский район, а также частично Глушковский и Кореневский районы Курской области.

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