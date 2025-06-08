Украинский БПЛА атаковал собор в Курской области

Хинштейн: БПЛА ВСУ атаковал Успенский кафедральный собор в Рыльске

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Успенский кафедральный собор в городе Рыльске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в результате атаки были повреждены колокольни, стекла, стены, двери и крыша святыни. Пострадавших нет.

«Храм уже не раз становился целью украинской хунты. Более того, ВСУ атаковали собор в один из главных православных праздников — день Святой Троицы», — подчеркнул Хинштейн.

Ранее ВСУ нанесли удар по подстанции «Рыльск». В результате нарушения работы объекта света лишились Рыльский район, а также частично Глушковский и Кореневский районы Курской области.