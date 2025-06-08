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20:00, 8 июня 2025Россия

Часть Курской области осталась без света после атаки ВСУ

Хинштейн: Часть Курской области осталась без света после атаки ВСУ
Александра Качан (Редактор)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Часть Курской области осталась без электричества после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам главы области, удар пришелся по подстанции «Рыльск». В результате нарушения работы объекта света лишились Рыльский район, а также частично Глушковский и Кореневский районы.

«Как только позволит оперативная обстановка, подача электричества будет возобновлена! Ситуацию держу на контроле», — добавил Хинштейн.

Ранее в Курской области мирный житель села Карыж Глушковского района попал под удар FPV-дрона. 65-летний пострадавший получил минно-взрывную травму.

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