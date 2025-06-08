Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:36, 8 июня 2025Россия

Мирный житель попал под удар дрона в Курской области

Хинштейн: Мирный житель получил минно-взрывную травму из-за удара дрона
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мирный житель попал под удар FPV-дрона в селе Карыж Глушковского района Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram.

По словам политика, 65-летний мужчина получил минно-взрывная травму. Со слепыми осколочными ранениями груди, живота и ног его госпитализировали в Курскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести.

«Желаю скорейшего выздоровления — наши врачи сделают для этого все возможное!» — заявил Хинштейн.

Ранее в июне дрон ВСУ также атаковал вышедшего ловить рыбу жителя Курской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия начала наступление в Днепропетровской области

    Во Франции заявили о начале подготовки к войне с Россией

    В Калифорнии назвали решение Трампа о вводе войск в штат провокационным

    Соболенко посетовала на погоду в финале «Ролан Гаррос»

    В заказанных россиянином из Испании 10 коробках вейпов нашли наркотики

    Россия нанесла удар «фантастической точности» по посещенному генералами НАТО цеху в Киеве

    Ученый назвал изменившее русскую историю событие. Что произошло 640 лет назад?

    Минобороны сообщило о доставке в район обмена первой партии тел украинских солдат

    Украинцам стали запрещать въезд в Россию из-за удаленных данных на телефоне

    Иностранные журналисты прибыли к фурам с телами военных ВСУ под Брянском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости