Мирный житель попал под удар дрона в Курской области

Хинштейн: Мирный житель получил минно-взрывную травму из-за удара дрона

Мирный житель попал под удар FPV-дрона в селе Карыж Глушковского района Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram.

По словам политика, 65-летний мужчина получил минно-взрывная травму. Со слепыми осколочными ранениями груди, живота и ног его госпитализировали в Курскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести.

«Желаю скорейшего выздоровления — наши врачи сделают для этого все возможное!» — заявил Хинштейн.

Ранее в июне дрон ВСУ также атаковал вышедшего ловить рыбу жителя Курской области.