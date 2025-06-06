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11:18, 6 июня 2025Россия

Дрон ВСУ атаковал вышедшего ловить рыбу жителя Курской области

Хинштейн: Украинский дрон атаковал курского рыбака, у него многочисленные травмы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал рыбака в Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram.

ЧП произошло недалеко от населенного пункта Мартыновка Суджанского района, пояснил руководитель региона. 50-летний россиянин пошел ловить рыбу, около водоема его настиг FPV-дрон.

Мужчину госпитализировали с ранениями ног. Медики Курской областной больницы оказывают ему необходимую помощь. В связи с этим врио губернатора напомнил жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности. «Враг жесток и беспощаден», — подчеркнул он.

Ранее Хинштейн сообщил о смерти еще одной жительницы региона. Она получила травмы при атаке ВСУ по Рыльску, которая, предположительно, была осуществлена ракетами HIMARS. Таким образом, общее число жертв удара достигло двух.

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