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10:09, 6 июня 2025Россия

Выросло число жертв ракетного удара ВСУ по российскому городу

Хинштейн сообщил о смерти пенсионерки, пострадавшей при обстреле Рыльска
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна / РИА Новости

В Курской области выросло число жертв обстрела города Рыльск, осуществленного Вооруженными силами Украины (ВСУ) 6 июня. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, врачи не смогли спасти 83-летнюю пенсионерку, оказавшуюся в больнице с ранением. «Травмы было слишком серьезными. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь семье будет оказана», — написал Хинштейн.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших, 32-летней россиянке, которую не смогли спасти. У женщины остались трое несовершеннолетних детей.

Об очередной атаке ВСУ на курский Рыльск стало известно 5 июня. По неподтвержденным официально данным, украинские военные ударили по городу ракетами из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По информации властей, в результате оказались повреждены несколько жилых домов, а также неработающий хлебзавод.

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