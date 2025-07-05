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05:24, 5 июля 2025Путешествия

В аэропорту Санкт-Петербурга задержали более 50 рейсов на фоне атаки дронов

Пресс-служба аэропорта Пулково сообщила о задержании более 50 рейсов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково задержали более 50 рейсов на фоне атаки беспилотников на регион. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани в Telegram.

Отмечается, что в целях обеспечения безопасности полетов в аэропорту были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. «В аэропорту обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме. Авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пассажирами работают представители авиакомпаний и аэропорта, им предоставляют воду и питание.

В ночь на субботу, 5 июля, стало известно об атаке украинских беспилотников на Ленинградскую область. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что дрон был уничтожен в Гатчинском округе. Жертв и разрушений нет.

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