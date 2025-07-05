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01:19, 5 июля 2025Россия

Дроны ВСУ начали атаку на российский регион

Дрозденко: Беспилотники ВСУ совершили атаку на Ленинградскую область
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Ленинградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас силы противовоздущной обороны отражают атаку. По словам чиновника, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) противника был уничтожен в Гатчинском округе. Жертв и разрушений нет.

При этом Дрозденко предупредил о сохранении воздушной опасности.

Ранее стало известно, что вражеские дроны продолжили атаковать Смоленскую область. На месте происшествия находятся специалисты экстренных служб. Пострадавших и погибших нет.

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