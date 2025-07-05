Дроны ВСУ начали атаку на российский регион

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Ленинградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сейчас силы противовоздущной обороны отражают атаку. По словам чиновника, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) противника был уничтожен в Гатчинском округе. Жертв и разрушений нет.
При этом Дрозденко предупредил о сохранении воздушной опасности.
Ранее стало известно, что вражеские дроны продолжили атаковать Смоленскую область. На месте происшествия находятся специалисты экстренных служб. Пострадавших и погибших нет.