Дроны ВСУ начали атаку на российский регион

Дрозденко: Беспилотники ВСУ совершили атаку на Ленинградскую область

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Ленинградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас силы противовоздущной обороны отражают атаку. По словам чиновника, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) противника был уничтожен в Гатчинском округе. Жертв и разрушений нет.

При этом Дрозденко предупредил о сохранении воздушной опасности.

Ранее стало известно, что вражеские дроны продолжили атаковать Смоленскую область. На месте происшествия находятся специалисты экстренных служб. Пострадавших и погибших нет.