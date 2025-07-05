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00:33, 5 июля 2025Россия

Губернатор российского региона сообщил о продолжающейся атаке ВСУ

Губернатор Анохин: В Смоленской области сбили еще два беспилотника ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать Смоленскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два дрона над территорией области. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. На месте происшествия находятся специалисты экстренных служб.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении одного беспилотника над Смоленской областью. Дроны также сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тверской и Воронежской областями. В ведомстве уточнили, что всего в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени было уничтожено 42 БПЛА.

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