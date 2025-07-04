Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:55, 4 июля 2025Россия

Над российскими регионами за три часа уничтожили почти полсотни дронов

Минобороны России: Средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили 42 дрона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа перехватили и уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ПВО) над семью регионами России. Об этом в Telegram-канале сообщило Министерство обороны РФ.

Отмечается, что 28 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, 6 — над Брянской, 3 — над Курской, 2 — над Орловской. По одному дрону уничтожили над Смоленской, Тверской и Воронежской областями.

До этого сообщалось, что ВСУ попытались атаковать беспилотниками несколько российских регионов. Попытки атак были предприняты в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России выпустили ударные дроны «Герань» по территории Украины. Подчеркивается, что это рекордное количество дронов, выпущенных российскими войсками за ночь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Исламисты с ножами напали на полицейских в российском городе. Что там произошло?

    В Японии казнили опасного маньяка по прозвищу Твиттер-киллер. Кем он был и почему его дом окрестили «домом ужасов»?

    Над российскими регионами за три часа уничтожили почти полсотни дронов

    Одна страна ЕС снова заблокировала новый пакет санкций против России

    Дети мигрантов втроем напали на подростка в Санкт-Петербурге

    Трамп рассказал о прозвище для супруги в постели

    В США назвали последствия приостановки поставок оружия Украине

    «Динамо» представило новичка роликом о крепостном праве

    В Киеве третий раз за вечер раздались взрывы

    На Западе назвали неочевидный итог переговоров Путина с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости