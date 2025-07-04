Над российскими регионами за три часа уничтожили почти полсотни дронов

Минобороны России: Средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили 42 дрона

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа перехватили и уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ПВО) над семью регионами России. Об этом в Telegram-канале сообщило Министерство обороны РФ.

Отмечается, что 28 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, 6 — над Брянской, 3 — над Курской, 2 — над Орловской. По одному дрону уничтожили над Смоленской, Тверской и Воронежской областями.

До этого сообщалось, что ВСУ попытались атаковать беспилотниками несколько российских регионов. Попытки атак были предприняты в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России выпустили ударные дроны «Герань» по территории Украины. Подчеркивается, что это рекордное количество дронов, выпущенных российскими войсками за ночь.

