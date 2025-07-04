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09:39, 4 июля 2025Бывший СССР

Российские войска выпустили рекордное количество дронов по Украине

ВС России за ночь выпустили 330 «Гераней» по территории Украины
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России выпустили рекордное количество ударных дронов «Герань» по территории Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Опять антирекорд для нас. Противник атакует большим количеством БПЛА-550 воздушных целей в целом. Более 330 — именно ударных "Шахедов"», — заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Подчеркивается, что это рекордное количество дронов, выпущенных российскими войсками за ночь.

В конце июня эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что к осени Россия сможет каждые сутки запускать по Украине 400-500 «Гераней».

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