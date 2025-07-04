Российские войска выпустили рекордное количество дронов по Украине

ВС России за ночь выпустили 330 «Гераней» по территории Украины

Вооруженные силы (ВС) России выпустили рекордное количество ударных дронов «Герань» по территории Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Опять антирекорд для нас. Противник атакует большим количеством БПЛА-550 воздушных целей в целом. Более 330 — именно ударных "Шахедов"», — заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Подчеркивается, что это рекордное количество дронов, выпущенных российскими войсками за ночь.

В конце июня эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что к осени Россия сможет каждые сутки запускать по Украине 400-500 «Гераней».