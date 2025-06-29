Украине предрекли ежедневные прилеты сотен «Гераней»

Рожин: К осени Россия сможет отправлять на Украину по 400-500 «Гераней» в сутки

Минувший налет российских ударных беспилотников «Герань» по целям на Украине стал одним из самых мощных с начала 2025 года. Об этом в своем Telergam-канале сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Он отметил, что наращивание объемов производства дронов дало системный результат — одновременный запуск сотен БПЛА стал нормой. По информации военблогера, уже к осени Российская армия сможет каждые сутки запускать по противнику 400-500 «Гераней».

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что границу Украины пересек «табун» ударных беспилотников. В небе было одновременно зафиксировано более сотни дронов. Кроме того, в налете были задействованы крылатые ракеты «Калибр» морского базирования, а также авиационные боеприпасы «Кинжал» и Х-101.