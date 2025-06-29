Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:50, 29 июня 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили о «табуне» летящих на Украину беспилотников

RusVesna: Границу Украины пересек «табун» ударных беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Границу Украины пересек «табун» ударных беспилотников «Герань». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

В небе было одновременно зафиксировано более сотни дронов, и их число продолжает увеличиваться.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице заработала система противовоздушной обороны (ПВО).

До этого стало известно о массированной атаке российских войск по военным объектам на Украине. Вооруженные силы (ВС) России применили комбинированный удар с помощью «Гераней», крылатых ракет «Калибр» морского базирования, а также стратегической авиации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия начала массированную атаку по Украине

    Зеленского уличили в смене риторики в отношении конфликта с Россией

    Попадание ВСУ под «огненный ад» сняли на видео

    Сын Трампа высказался о возможности стать президентом США

    Военкоры сообщили о «табуне» летящих на Украину беспилотников

    Российский танкист уничтожил больше 30 солдат ВСУ

    Президент Польши дал Украине совет насчет своего преемника

    Пентагон разочаровался в летающем «всевидящем глазе» из-за СВО

    Военный эксперт назвал неочевидные последствия взятия Новой Кругляковки ВС России

    Обвиненный в изнасиловании сын принцессы рассказал о преступлениях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости