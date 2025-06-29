По всей Украине объявили тревогу

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Предупреждение начало действовать в 02:13 по московскому времени.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna) сообщил о массированной атаке по Украине. По его данным, Вооруженные силы (ВС) России наносят удары по территории страны с помощью ракет «Калибр» и беспилотников «Герань». Отмечается, что количество атакующих дронов увеличивается из-за подлета новых беспилотников.