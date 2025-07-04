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21:04, 4 июля 2025Россия

ВСУ попытались атаковать сразу три региона России

МО: Над Брянской, Смоленской и Курской областями уничтожено 5 беспилотников ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотниками несколько российских регионов. Об этом сообщило Минобороны (МО) России в Telegram.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три дрона над Брянской областью, по одному — над Смоленской и Курской. Попытки атак были предприняты в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее ВСУ нанесли удар по химическому заводу в городе Шебекино Белгородской области. На опубликованных в сети кадрах видно густой столб черного дыма на территории промзоны. В результате атаки пострадали два человека, состояние одного из них оценивалось как тяжелое.

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