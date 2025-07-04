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19:06, 4 июля 2025Россия

ВСУ ударили по российскому химическому заводу

WarGonzo: ВСУ ударили по химическому заводу в Шебекино Белгородской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал WarGonzo

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по российскому химическому заводу. Об этом сообщает проект журналиста Семена Пегова WarGonzo в Telegram.

По его данным, под удар попало предприятие, расположенное в городе Шебекино Белгородской области. На опубликованных каналом кадрах видно густой столб черного дыма на территории промзоны.

Завод был атакован дроном, уточняет WarGonzo. Сообщается о двоих пострадавших, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

4 июля в промежутке с 16-00 до 18-00 ВСУ выпустили по российским регионам 16 беспилотников. В Минобороны уточнили, что были использованы беспилотники самолетного типа. Такие дроны, помимо большого радиуса действия, способны нести на себе до нескольких десятков килограммов взрывчатки.

ЖЗЛ
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