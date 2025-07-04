Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:51, 4 июля 2025Россия

ВСУ за два часа выпустили 16 беспилотников по российским регионам

Минобороны: ВСУ за два часа выпустили 16 беспилотников по регионам России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за два часа — с 16:00 до 18:00 по московскому времени — выпустили 16 беспилотников по регионам России. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, атака была совершена беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Их сбили российские средства противовоздушной обороны.

Материалы по теме:
«Это было зверски» Медсестры раскрыли новые подробности об унижении беженцев в ПВР под Курском. Что там происходило?
«Это было зверски»Медсестры раскрыли новые подробности об унижении беженцев в ПВР под Курском. Что там происходило?
Сегодня
«Эта смерть — не единственная» Чесотка, угрозы и унижения: 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР
«Эта смерть — не единственная»Чесотка, угрозы и унижения: 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР
2 июля 2025

Большую часть украинских дронов уничтожили над Брянской областью — 11. Еще три беспилотника сбили над территорией Рязанской области и по одному – над Смоленской и Орловской областями.

О пострадавших и разрушениях на земле ничего не сообщается.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ ударили по предприятию в Шебекино. Пострадали два человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вооруженное нападение на полицейских произошло в российском регионе

    Британский педофил пытался жениться на девятилетней украинке в Диснейленде. Свадьбу сорвал бывший советский десантник

    Россиян призвали не утолять жажду пивом

    Турция ответила на заявления о присоединении к коалиции дронов для Украины

    Самбурская похвасталась фигурой в красном купальнике

    Напавших с ножом на полицейского в Нальчике задержали

    Изменница расправилась с мужем с помощью молотого перца чили

    Россиянин устроил себе SPA-зону на балконе и разозлил соседей

    Стало известно число готовых отказаться от личного авто россиян

    МИД Армении вручил ноту протеста российскому послу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости