ВСУ за два часа выпустили 16 беспилотников по российским регионам

Минобороны: ВСУ за два часа выпустили 16 беспилотников по регионам России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за два часа — с 16:00 до 18:00 по московскому времени — выпустили 16 беспилотников по регионам России. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, атака была совершена беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Их сбили российские средства противовоздушной обороны.

Большую часть украинских дронов уничтожили над Брянской областью — 11. Еще три беспилотника сбили над территорией Рязанской области и по одному – над Смоленской и Орловской областями.

О пострадавших и разрушениях на земле ничего не сообщается.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ ударили по предприятию в Шебекино. Пострадали два человека.