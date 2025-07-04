ВСУ ударили по предприятию в российском регионе

Гладков: Два человека ранены в результате атаки ВСУ на предприятие в Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по предприятию в Шебекино Белгородской области. Два человека получили ранения, сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

В результате детонации взрывного устройства на территории предприятия произошел пожар. Сейчас спасатели занимаются его тушением. В частности, из Белгорода осуществляется дополнительный подвоз воды.

По данным губернатора, одного из пострадавших в стабильно тяжелом состоянии доставили в Шебекинскую районную больницу. Степень тяжести ранений второго оценивается гораздо легче — ему оказали помощь на месте, дальнейшее лечение он продолжит в амбулаторных условиях.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за два часа выпустили 16 беспилотников по регионам России. Большую часть украинских дронов уничтожили над Брянской областью — 11.