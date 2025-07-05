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16:37, 5 июля 2025Россия

В российском регионе предупредили об опасности БПЛА и понижении мобильного сигнала

Губернатор Ленобласти предупредил об опасности БПЛА и ограничении связи
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в связи с этим возможны ограничения мобильной связи. Соответствующую информацию опубликовал в Telegram-канале губернатор российского региона Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно частичное понижение сигнала с 4G до 2G», — написал руководитель Ленобласти.

Ранее стало известно, что в Ярославле ограничили работу мобильного интернета. В региональном правительстве сообщили, что причиной стала угроза атаки беспилотников. Также были введены временные ограничения на полеты в аэропорту Туношна.

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