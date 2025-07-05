В российском городе ограничили работу мобильного интернета из-за БПЛА

В Ярославле ограничили работу мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА

В Ярославле ограничили работу мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Причиной ограничений стала угроза БПЛА. Из-за риска прилета дронов были также введены временные ограничения на полеты в аэропорту «Туношна».

«Также принято решение ограничить работу уличных площадок Всероссийского Некрасовского праздника поэзии. Праздничные мероприятия перенесены в помещения музея-усадьбы "Карабиха"», — добавили в официальном канале администрации.

Представители властей призвали жителей отнестись к ситуации с пониманием, так как безопасность жителей и стратегической инфраструктуры должна быть превыше всего.

Помимо аэропорта Ярославля,, ограничения ввели в небесной гавани Кирова (Победилово). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram. По его словам, в указанных авиагаванях временно не осуществляется прием и выпуск воздушных гражданских пассажирских судов.