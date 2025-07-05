Небо над двумя российскими городами закрыли для полетов гражданских самолетов

Росавиация: В Кирове и Ярославле введены ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Кирова (Победилово) и Ярославля (Туношна) введены ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

По его словам, в указанных авиагаванях временно не осуществляется прием и выпуск воздушных гражданских пассажирских судов. Это сделано для обеспечения безопасности, уточнил Кореняко.

Ранее представитель Росавиации сообщил, что столичный аэропорт Шереметьево ограничил вылет самолетов из-за усиления ветра. Рейсы временно не вылетают в связи с ограничениями в ряде секторов московской воздушной зоны, добавил он.