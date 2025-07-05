В Шереметьево ограничили вылет самолетов

ФАВТ: Аэропорт Шереметьево ограничил вылет самолетов из-за усиления ветра

Аэропорт Шереметьево ограничил вылет самолетов из-за усиления ветра. Об этом заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

По словам представителя ведомства, рейсы временно не вылетают в связи с ограничениями в ряде секторов московской воздушной зоны и усилениями ветра в районе Шереметьево.

«Пока аэропорт работает только на прием воздушных судов. Безопасность полетов – приоритет! Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД держат ситуацию на контроле.Об изменении ситуации оперативно проинформируем», — пообещал он.

Ранее Сергей Собянин сообщил об отражении атаки двух украинских дронов, летевших на Москву. Где именно были сбиты БПЛА, не уточнялось. Кореняко допустил, что в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в некоторых секторах московской воздушной зоны не исключены корректировки в расписании.