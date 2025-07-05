Стало известно об ограничениях на использование воздушного пространства над Москвой

Росавиация: В Москве не исключены корректировки в расписании

О работе столичных аэропортов после заявления мэра города Сергея Собянина об уничтожении украинских беспилотников рассказал в Telegram представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его данным, аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский по состоянию на 10:20 субботы, 5 июля, работают штатно.

«Вместе с тем из-за наложенных временных ограничений на использование воздушного пространства в некоторых секторах московской воздушной зоны не исключены корректировки в расписании», — указал он.

Кореняко уточнил, что соответствующие решения в таких случаях будут исходить от авиакомпаний.

Ранее Сергей Собянин сообщил об отражении атаки двух украинских дронов, летевших на Москву. Где именно были сбиты БПЛА, не уточнялось.