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00:01, 6 июля 2025Мир

Захарова назвала причину желания Зеленского встретиться с Путиным

Захарова: Зеленский хочет встречи с Путиным, чтобы подтвердить свою легитимность
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский, требуя встречи с российским лидером Владимиром Путиным, преследует лишь одну цель — «переподтвердить» свою легитимность. С таким мнением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью программе «Большой вопрос».

«Потому что ему [Зеленскому] нужно не через законные процедуры переподтвердить свою легитимность, а любым другим способом доказать, что он власть имущий», — сказала дипломат.

Кроме того, Захарова объяснила и высокую активность Зеленского в медиапространстве. По ее мнению, президент Украины боится, что его забудут, после чего он перестанет быть нужным Западу. Чтобы этого не произошло, он всеми силами старается оставаться в информационном поле. «Он, по-моему, уже спит с веб-камерой», — резюмировала чиновник.

Ранее Захарова заявила, что генеральный секретарь НАТО Антониу Гутерриш превысил свои полномочия, выступив за ограничение права вето в Совете Безопасности.

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