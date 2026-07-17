Открыта каменистая землеподобная экзопланета с атмосферой

Space: Астрономы открыли каменистую землеподобную экзопланету с атмосферой LHS 1140 b

Астрономы впервые напрямую открыли каменистую землеподобную экзопланету с атмосферой. Об этом со ссылкой на исследование ученых пишет сайт Space.com.

По данным авторов, экзопланета, получившая обозначение LHS 1140 b, находится на расстоянии 48 световых лет от Земли, и, согласно последнему исследованию, ее газовая оболочка содержит гелий.

Ученые отмечают, что LHS 1140 b находится в обитаемой зоне, то есть на ее поверхности может содержаться вода в жидкой форме, что представляет большой интерес для астробиологии.

В июле 2025-го на портале электронных препринтов arXiv ученые отделения информации и компьютерных наук Калифорнийского университета в Ирвайне (США) сообщили об обнаружении «убедительного аналога» Земли.